تعليق أمريكي جديد بشأن "الاتفاق النووي" مع إيران

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن "هدف الولايات المتحدة با هو عودة إيران إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي لعام 2015"، الذي أبرمه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.واستؤنفت المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في فيينا اليوم الاثنين بعد توقف دام خمسة أشهر.وفي عام 2015، وقعت إيران ومجموعة "5+1" اتفاقا بشأن النووي الإيراني من شأنه أن يرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران مقابل وقفها لجهودها الرامية إلى تطوير أسلحة نووية، لكن في عام 2018، سحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بلاده من الاتفاق من جانب واحد وأعاد فرض العقوبات على إيران.وردا على ذلك، قامت إيران في ذلك الوقت بتقييد عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية على منشآتها النووية ورفعت تركيز تخصيب اليورانيوم إلى 60%.