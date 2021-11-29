للتوسع في العراق .. شركة عالمية تعلن عن خططها الاستراتيجية

كشفت "جي أم جي"، المجموعة المتكاملة في مجال العافية واللياقة، عن إطلاق عملياتها في السوق العراقي.



وقال محمد باقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في "جي أم جي"، "يحتضن العراق أعداداً متنامية من السكان الشباب الذين يفتقرون حتى اللحظة لتوافر الكثير من الخدمات، لاسيما في قطاع بيع المنتجات الرياضية بالتجزئة. وعلى مدار العقود الأربعة الماضية، كنا نتحدى أنفسنا باستمرار للبحث عن المجالات الكفيلة بتحسين حياة الناس وكيفية القيام بذلك من خلال الترويج لأنماط الحياة النشطة".

وأضاف "اليوم، فإننا نؤمن بوجود فرصة كبيرة أمام ’جي أم جي‘ لطرح بعض من أبرز العلامات التجارية الرياضية الرائدة على مستوى العالم من خلال علاماتنا التجارية المحلية الناجحة وتقديم مساهمة ملموسة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بدولة العراق".

وتابع باقر: "في المستقبل القريب، نود أن نطرح المزيد من علاماتنا التجارية المحلية ذات الشعبية الواسعة التي تضمها محفظتنا المتنامية في الأسواق العراقية مع التركيز على تعزيز أنماط الحياة النشطة والصحة الجيدة وتقديم أفضل المنتجات المغذية"، مشدداً بالقول "نسعى لتوسيع عملياتنا وحضورنا بشكل مستمر من خلال الاستحواذ على علامات تجارية دولية جديدة أو تطوير علامات تجارية محلية أو دخول أسواق جديدة ومع ذلك، لا نزال نعتمد منهجية أشبه بتلك التي تعتمدها الشركات الناشئة".