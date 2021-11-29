فرنسا تدعو بريطانيا إلى الحد من "جاذبيتها" للمهاجرين

وأوضح دارمانان في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" أنه "بمجرد وصول المهاجرين إلى بريطانيا، يصبحون واثقين إلى حد ما في قدرتهم على البقاء هناك، ونادرا ما يتم يطردهم".ولفت الوزير الفرنسي إلى أن بلاده مستعدة لبحث مسألة المهاجرين مع بريطانيا "إذا كانت الأخيرة تريد إجراء مناقشات جادة" حول المسألة.وكان دارمانان أكد في تصريحات سابقة وجود "معالجة سيئة لوضع المهاجرين في المملكة المتحدة"، في معرض تعليقه على مصرع نحو30 مهاجرا في حادث غرق زورق في قناة المانش قبالة الساحل الفرنسي أثناءَ عبورهم إلى بريطانيا.