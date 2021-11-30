دعوات لمليونية جديدة في السودان.. وقوى الحرية تحذر

وقالت القوى في بيان: "إننا ندعم ونؤيد مطالب شعبنا، وسنكون في مقدمة صفوف مواكب الثلاثاء".وحذرت قوى إعلان الحرية سلطات الانقلاب من التعرض للثائرات والثوار السلميين الأحرار، مشددة على أن حرية التظاهر والتعبير حق مكفول بالقانون.وأشارت إلى أن "مواكب 30 نوفمبر، بالعاصمة والولايات تتوشح بالسلمية وأهداف استعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي ومحاسبة الانقلابيين".وكانت لجان المقاومة وتجمّع المهنيين السودانيين والحزب الشيوعي قد دعوا أمس الإثنين إلى تلك المظاهرات، رفضًا للاتفاق السياسي الأخير وللمطالبة بحكم مدني كامل.وخرجت بالأمس مظاهرات ليلية في عدد من أحياء العاصمة السودانية الخرطوم، شارك فيها المئات، للمطالبة بالحكم المدني.وذكر شهود عيان أن المتظاهرين تحركوا داخل الأحياء، ورددوا شعارات تنادي بمدنية الدولة، منها: "الشعب أقوى.. والردة مستحيلة"، و"الثورة.. ثورة شعب.. والسلطة سلطة شعب.. والعسكر للثكنات".