نيجيريا تسجل أول إصابتين بمتحور "أوميكرون"

وقال المركز في بيان إن 3 إصابات بالمتحور "أوميكرون" (B.1.1.529) لأشخاص زاروا جنوب إفريقيا سابقا ووصلوا إلى نيجيريا الأسبوع الماضي.وبعد تقارير عن ظهور سلالة جديدة متحور كورونا "أوميكرون"، قامت السلطات في نيجيريا بمراجعة التوصيات الخاصة بالسياح، وفرضت على جميع القادمين إليها الاستظهار باختبار "PCR"، كما يجب على جميع المسافرين إلى الخارج، بغض النظر عن متطلبات البلد الذي يسافرون إليه، تقديم دليل على التطعيم الكامل أو اختبار PCR سلبي يتم إجراؤه في موعد لا يتجاوز 48 ساعة قبل المغادرة.