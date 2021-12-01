أعضاء الصحة العالمية يتفاوضون بشأن معاهدة دولية للوقاية من الأوبئة

هذا القرار اتخذ بالإجماع خلال الدورة الاستثنائية الثانية لجمعية الصحة العالمية التي انعقدت في جنيف في الفترة من 29 نوفمبر إلى 1 ديسمبر.وشارك ممثلو الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية في جلسة خاصة في الفترة من 29 نوفمبر إلى 1 ديسمبر، نوقشت خلالها الحاجة إلى إعداد معاهدة أو وثيقة دولية أخرى لمنظمة الصحة العالمية بشأن التأهب لمواجهة الأوبئة والتصدي لها.يشار إلى أن الجلسة الخاصة لمنظمة الصحة العالمية تنعقد على خلفية اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا أطلق عليها اسم "أوميكرون".