ألمانيا.. انفجار قنبلة من زمن الحرب العالمية الثانية

ذكرت صحيفة بيلد أن انفجارا وقع في ميونيخ في موقع بناء شركة السكك الحديدية "دويتشه بان".

وبحسب المعلومات الأولية انفجرت قنبلة جوية من زمن الحرب العالمية الثانية.



سمع دوي الانفجار في دائرة نصف قطرها عدة كيلومترات، وعلقت حركة القطارات في المنطقة.

