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ألمانيا.. انفجار قنبلة من زمن الحرب العالمية الثانية
دوليات
2021-12-01 | 08:14
1,130 مشاهدة
ذكرت صحيفة بيلد أن انفجارا وقع في ميونيخ في موقع بناء شركة السكك الحديدية "دويتشه بان".
وبحسب المعلومات الأولية انفجرت قنبلة جوية من زمن الحرب العالمية الثانية.
سمع دوي الانفجار في دائرة نصف قطرها عدة كيلومترات، وعلقت حركة القطارات في المنطقة.
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