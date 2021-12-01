بالأسلحة الثقيلة.. اشتباكات بين طالبان وحرس الحدود الإيراني

وذكرت وكالة "Aamaj News" الأفغانية أن مواجهات مسلحة مكثفة تدور في قضاء كانغ بمحافظة نيمروز شمال أفغانستان، حيث طلبت "طالبان" من السكان المحليين مغادرة منازلهم.وأضافت الوكالة أن الحركة تجر حاليا عربات مصفحة، بما في ذلك من تلك التي تركتها في أفغانستان القوات الأمريكية، بينما يستخدم كلا الجانبين منظومات مدفعية، ولم يتم حتى الآن تحديد أسباب النزاع.