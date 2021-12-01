بعد 40 عاماً من توقفها.. استئناف حركة العبارات بين ليبيا وتركيا

دشنت السلطات الليبية، خطا بحريا للركاب يربط مدينة مصراتة في غرب ليبيا بمدينة إزمير جنوب غرب تركيا إيذانا باستئناف حركة العبارات بين البلدين بعد 40 عاماً من توقفها.
وقال طه حديد، المسؤول في ميناء مصراتة، ثالث أكبر مدينة في ليبيا الواقعة على بعد 200 كلم من العاصمة طرابلس، بحسب وكالة "فرانس برس": "هذا هو أول معبر للركاب بعد سنوات طويلة".
وأضاف حديد: "لدينا اتفاقيات لبدء روابط جديدة خاصة مع الجارتين مصر وتونس".
وهذا الخط البحري الدولي لنقل المسافرين هو الأول الذي تدشنه ليبيا مع دول أجنبية منذ 25 عاما.