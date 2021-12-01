بعد 40 عاماً من توقفها.. استئناف حركة العبارات بين ليبيا وتركيا

وقال طه حديد، المسؤول في ميناء مصراتة، ثالث أكبر مدينة في ليبيا الواقعة على بعد 200 كلم من العاصمة طرابلس، بحسب وكالة "فرانس برس": "هذا هو أول معبر للركاب بعد سنوات طويلة".وأضاف حديد: "لدينا اتفاقيات لبدء روابط جديدة خاصة مع الجارتين مصر وتونس".وهذا الخط البحري الدولي لنقل المسافرين هو الأول الذي تدشنه ليبيا مع دول أجنبية منذ 25 عاما.