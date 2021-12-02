المركز الاوروبي: "أوميكرون" سيمثل نصف الاصابات خلال اشهر

وقال المركز في وثيقة "بناء على نماذج حسابية أجراها أن هناك مؤشرات على أن متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" قد يتسبب في أكثر من نصف إصابات سارس-كوف-2 في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية في غضون أشهر قليلة".وحسب رويترز، يمكن أن "يدعم هذا التقدير المعلومات الأولية حول قابلية "أوميكرون" العالية جدا للانتقال، بما يفوق حتى قدرة السلالة الدلتا والتي كانت تعتبر قبل ظهور "أوميكرون" أكثر سلالات فيروس كورونا الرئيسية قدرة على الانتشار".ولا يوجد دليل قاطع حتى الآن على مدى قابلية "أوميكرون" للانتقال، لكن رئيسة الفريق الفني لمرض كوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوف، قالت أمس الأربعاء إن "المنظمة تتوقع الحصول على بيانات عن السلالة في غضون أيام".