كأس العرب.. تعرف على أغلى 10 لاعبين في البطولة

وتم رصد أغلى 10 لاعبين في البطولة العربية، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص بالأمور المادية في كرة القدم.وكان من الممكن أن تختلف الأسماء الموجودة بالقائمة في حالة تواجد المحترفين في الدوريات الأوروبية بالبطولة مثل: محمد صلاح ورياض محرز.أغلى 10 لاعبينيتصدر الجزائري ياسين براهيمي، لاعب الريان القطري، قائمة أغلى لاعبي "كأس العرب"، إذ تبلغ قيمته التسويقية 8 مليون جنيه إسترليني.في المركز الثاني، يأتي التونسي نعيم السليتي، لاعب الاتفاق السعودي، بقيمة تسويقية تبلغ 7.5 مليون جنيه إسترليني.السليتي قضى أغلب مسيرته الاحترافية داخل الملاعب الفرنسية، قبل الانتقال إلى الاتفاق في 2019، وساهم معه بـ 30 هدف خلال 61 لقاء.المهاجم الجزائري، بغداد بونجاح، لاعب السد القطري، يحتل المركز الثالث بهذه القائمة، بقيمة تسويقية تبلغ 6 مليون جنيه إسترليني.في المركز الرابع، يأتي النجم المصري، أحمد حجازي، لاعب الاتحاد السعودي، بقيمة تسويقية تبلغ 4 مليون جنيه إسترليني.ويحتل القطري أكرم عفيف، لاعب السد، المركز الخامس بالقائمة، إذ تبلغ قيمته التسويقية 3.7 مليون جنيه إسترليني.بالمركز السادس، يأتي المهاجم الإماراتي علي مبخوت، بقيمة تسويقية تبلغ 3.5 مليون جنيه إسترليني.وتتساوى القيمة التسويقية لأصحاب المراكز السابع والثامن والتاسع بالقائمة، وهم: القطري المعز علي، والتونسي حنبعل المجبري، والمغربي سفيان رحيمي، إذ تبلغ القيمة التسويقية لكل لاعب منهم 3 مليون جنيه إسترليني.المعز علي، يعد أحد مهاجمي آسيا حاليا، كان العنصر الأبرز في كتيبة المنتخب القطري التي حصدها كأس آسيا عام 2019، حيث تُوج هدافا للبطولة برصيد 9 أهداف (رقم قياسي لأكبر عدد أهداف للاعب خلال نسخة واحدة).ويلعب علي ضمن صفوف الدحيل القطري، وساهم بـ 6 أهداف بقميصه خلال 7 مباريات بالموسم الكروي الحالي.ويشار إلى أن التونسي المجبري، يعد أصغر لاعبي هذه القائمة، إذ يبلغ من العمر 18 عاما.يلعب المجبري ضمن صفوف ناشئي نادي مانشستر يونايتد، في مركز صانع الألعاب، وكان قد مثل المنتخب الفرنسي في بطولات سابقة، قبل أن يفضل ارتداء قميص المنتخب التونسي.بعد الأداء الكبير الذي قدمه سفيان رحيمي مع الرجاء المغربي، حجز صاحب الـ 25 عاما مكانته الخاصة ضمن قائمة أفضل مواهب القارة السمراء، وحاول النادي الأهلي المصري ضمه قبل بداية الموسم الحالي، إلا أن رحيمي انتقل لصفوف العين الإماراتي، وساهم بقميصه بـ 11 هدفا حتى الآن.في المركز العاشر، يأتي لاعب منتخب تونس، ياسين مرياح، بقيمة تسويقية تبلغ 2.8 مليون جنيه إسترليني.ويلعب مرياح بصفوف نادي العين الإماراتي، وكان قد رحلة احترافية بتركيا واليونان بعد أدائه المميز مع الصفاقسي التونسي، ويعد حاليًا أحد أهم الركائز الأساسية على مستوى الخط الدفاعي بالنادي الإماراتي.قائمة أغلى 10 لاعبين بكأس العرب:1 - ياسين براهيمي (الجزائر) – 8 مليون جنيه إسترليني2 - نعيم السليتي (تونس) – 7.5 مليون جنيه إسترليني3 - بغداد بونجاح (الجزائر) – 6 مليون جنيه إسترليني4 - أحمد حجازي (مصر) – 4 مليون جنيه إسترليني5 - أكرم عفيف (قطر) – 3.7 مليون جنيه إسترليني6 - علي مبخوت (الإمارات) – 3.5 مليون جنيه إسترليني7 - سفيان رحيمي (المغرب) – 3 مليون جنيه إسترليني8 - المعز علي (قطر) – 3 مليون جنيه إسترليني9 - حنبعل المجبري (تونس) – 3 مليون جنيه إسترليني10-ياسين مرياح (تونس) – 2.8 مليون جنيه إسترليني