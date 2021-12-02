فرنسا.. "نينجا" يصيب شرطيين بجروح قبل اطلاق النار عليه

وقالت أن "قوات الأمن أطلقت النار على الرجل المسلح وأصابته".وأكدت وسائل الإعلام الفرنسية أن "الهجوم لا يحمل أي نزعة إرهابية إلى حد الآن".فيما ذكر موقع "فرانس بلو" نقلا عن شاهد عيان أن "الهجوم وقع حوالي الساعة 4 مساءا في محطة بنزين في تورلافيل، مضيفا أن قوات الأمن حاصرته لاعتقاله بعد سرقة سيارة".وتابع شاهد العيان قائلا إنه "تم رصد السيارة من قبل دورية للشرطة، وتمت مطاردتها وصولا إلى محطة البنزين حيث اصطدم السائق بلوحة إشهارية قبل أن يتوقف بالقرب من اسطوانة غاز".وأضاف أن منفذ العملية نزل من السيارة وهو يرتدي زي النينجا ومعه سيف "كاتانا" "سيف ياباني" ثم توجه نحو سيارة الشرطة".وأوضح أن "المسلح أصاب الشرطية الأولى في ذقنها، ثم أصيب زميلتها في رأسها، مبينا أن شرطيا ثالثا أطلق أعيرة نارية من مسافة قريبة استقرت إحداها في بطنه مما أدى إلى إصابة بجروح خطيرة".