قرداحي يتجه إلى إعلان استقالته غداً- عاجل

كشفت وسائل إعلام لبنانية، الخميس، عن عزم وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي الاستقالة من منصبه يوم غد.

وبحسب موقع "الجديد" فإن "قرداحي يتجه إلى إعلان استقالته من الحكومة غداً بعد لقاء جمعه برئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأربعاء".

وأضافت "كذلك ونزولاً عند طلب الفرنسيين لحل الأزمة قبل لقاء الرئيس الفرنسي ماكرون بولي العهد السعودي محمد بن سلمان".

وأثارت تصريحات قرداحي، قبل تولية منصبة بشهر، انتقد فيها التدخل العسكري بقيادة السعودية في اليمن غضب دول الخليج، ما دفع بكل من السعودية والكويت والبحرين والإمارات إلى استدعاء سفرائها من بيروت ومطالبة سفراء لبنان لديهم بالمغادرة.