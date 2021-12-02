بينها 6 عربية.. شطب 18 دولة من "السفر غير الضروري" في أوروبا

والدول العربية التي شملها القرار هي قطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والأردن، والكويت.والدول الأجنبية كانت الأوروغواي، وأستراليا، وكوريا الجنوبية، ورواندا، وكندا، وتشيلي، ونيوزيلندا والبيرو وتايوان والأرجنتين وكولومبيا وإندونيسيا.وسوف يسمح للوافدين من هذه الدول بالسفر غير الضروري إلى الاتحاد الأوروبي بغض النظر عن تلقيهم التطعيم ضد كورونا اعتبارا من اليوم.يذكر أن القائمة يتم تحديثها كل أسبوعين من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي.