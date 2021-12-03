لإجلاء المهاجرين العراقيين.. إلغاء رحلة من مينسك إلى بغداد

أفاد مطار "مينسك الوطني" في بيلاروس بإلغاء رحلة إعادة المهاجرين العراقيين من مينسك إلى بغداد، والتي كانت مقررة الجمعة.

وقالت إدارة المطار، "تم إلغاء رحلة اليوم إلى بغداد. أما بالنسبة إلى الغد، فهذه معلومة أولية لأن كل شيء يتغير بسرعة كبيرة. من الأفضل مراجعة شركة الطيران"، بحسب وكالة سبوتنك

وبحسب الوكالة، ظهرت رحلة جوية متجهة إلى أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، على جدول المطار ليوم غد. ووفقا لبرنامج الرحلة، فإنه من المقرر أن تهبط الطائرة في مينسك غدا السبت في 4 ديسمبر/كانون الأول على الساعة 15.45 (بتوقيت موسكو) والإقلاع في الساعة 16.45.

هذا وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، على لسان الناطق باسمها، أحمد الصحاف، أن مجموع المواطنين العراقيين العائدين طوعا من بيلاروس بلغ 1894 شخصا.

وتشهد منطقة الحدود بين بيلاروس وبولندا، توترات على خلفية تواجد آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا، الذين يحاولون الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي، عبر بولندا.

وقامت السلطات البولندية بنشر آلاف الجنود وقوات حرس الحدود، لمنع عبور هؤلاء؛ ووجهت اتهامات لمينسك بخلق "أزمة الهجرة" على الحدود المشتركة، وهو ما تنفيه الأخيرة.