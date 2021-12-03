طالبان تصدر مرسوما بشأن حقوق المرأة

أصدرت حركة "طالبان"، مرسوما يتعلق بحقوق المرأة، أعلنها ذبيح الله مجاهد، نائب وزير الإعلام والثقافة في الحكومة المؤقتة.

ونشر ذبيح الله مجاهد عبر صفحته على "تويتر" البيان المتعلق بالمرأة، وجاء فيه: "لا يمكن إجبار المرأة على الزواج، وفي حالة وفاة زوجها، يمكن للأرملة أن ترث جزءًا من ممتلكاته، وأن تحدد مصيرها في المستقبل بشكل مستقل وتتزوج مرة أخرى".