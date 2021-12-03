ماكرون: محادثات فيينا النووية مع ايران لم تكن ناجحة

وقال ماكرون للصحفيين في دبي "أعتقد أنه من المحتمل ألا تنجح هذه الجولة من المفاوضات بالنظر إلى المواقف"، ومن المرجح ألا تستمر هذه المفاوضات على المدى القريب".وفي وقت سابق من اليوم ، قال مسؤول أوروبي وآخر إيراني إن "الجولة السابعة من المحادثات غير المباشرة بين طهران والولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015، والتي بدأت هذا الأسبوع، ستختتم اليوم الجمعة، باجتماع رسمي يضم باقي أطراف الاتفاق".ويأتي الاجتماع بين إيران وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين في إطار ما تعرف باللجنة المشتركة التي سبقت لها رعاية جولات من المحادثات.