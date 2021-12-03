دولة مجاورة تحبط محاولة تهريب كميات كبيرة من حبوب "الكبتاغون"

وقال الناطق الاعلامي لدائرة الجمارك، إن "الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك جابر وبالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط تهريب 65 ألف حبة "كبتاغون" تم ضبطها داخل شاحنة تحمل لوحة أجنبية قادمة من دولة عربية مجاورة".وأضاف أن "المضبوطات كانت مخبأه داخل مخبأ سري في الشاحنة تم اعداده خصيصا لغايات التهريب، مبينا أنه تم ضبط المتورطين بالقضية من قبل إدارة مكافحة المخدرات وتنظيم محضر استلام أصولي بالمضبوطات".