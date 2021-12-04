ماكرون يصل إلى السعودية لبحث أزمة لبنان والنووي الإيراني

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى السعودية اليوم السبت لإجراء محادثات مباشرة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ومن المتوقع أن يبحث الزعيمان "مسائل إقليمية، منها القضية النووية الإيرانية، وكذلك لبنان“، بحسب وكالة ”رويترز“.

وتأتي زيارة ماكرون إلى المملكة في إطار جولة خليجية بدأها بدولة الإمارات ثم قطر قبل التوجه إلى السعودية للقاء ولي العهد.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن ماكرون رأى، أن "من الضروري الحوار مع السعودية، الدولة الخليجية الأولى في الحجم" للتمكن من "العمل على استقرار المنطقة".

وبحسب الوكالة الفرنسية، ينوي ماكرون الدفاع أمام الأمير محمد بن سلمان عن قضية لبنان، حيث تفاقمت الأزمة الاقتصادية بسبب الأزمة الدبلوماسية.