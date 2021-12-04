الهند تعلن عن ثالث إصابة بـ "أوميكرون"

وحسب تصريحات لـ"رويترز"، قال مسؤولون حكوميون إن "الهند رصدت ثالث إصابة بالمتحور أوميكرون اليوم السبت"، لافتين إلى أن العدد الكلي للإصابات بفيروس كورونا يقترب من 35 مليونا.وعن الإصابة الثالثة بالفيروس المتحور "أوميكرون"، أكد المسؤولون أنه ذكر يبلغ من العمر 72 عاما كان يعيش في زيمبابوي منذ عشرات السنين وعاد إلى الهند في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.وكان رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، قد وجه السلطات الصحية بضرورة التركيز على البلدان المصنفة على أنها عالية الخطورة، وذلك عقب إعلان منظمة الصحة العالمية عن المتحور "أوميكرون"، ووصفها إياه بأنه "مثير للقلق".يشار إلى أن الهند كانت قد أعلنت، اليوم السبت، عن 8603 إصابات جديدة بفيروس كورونا، مؤكدة أن إجمالي الإصابات بلغ 34.62 مليون.يشار إلى أن الهند كانت قد احتفلت في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بوصول حملة التطعيم ضد مرض كورونا إلى مستوى التلقيح بمليار جرعة.وكتب رئيس الوزراء ناريندرا مودي على "تويتر"، يقول: "الهند تكتب التاريخ… نشهد انتصار العلم والمؤسسات الهندية وروح العمل الجماعي بين 1.3 مليار هندي".واحتفل مودي بهذه المناسبة بزيارة مستشفى حكومي في نيودلهي. فيما أعلنت وزارة الصحة عن برامج موسيقية واحتفالات أخرى على مستوى البلاد وإضاءة خاصة لبعض المعالم الأثرية منها سجن من عهد الاستعمار.