مبادرة فرنسية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت

وأوضح ماكرون في مؤتمر صحفي عقب انتهاء زيارته إلى السعودية، أنني "تطرقت مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للملف اللبناني واتصلنا برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وقلنا له إن فرنسا والسعودية تريدان دعم الشعب اللبناني، وبن سلمان أبلغنا بأنه تم الأخذ بعين الاعتبار مطالب السعودية المتعلقة بتهريب المخدرات من لبنان وموضوع استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي".وأوضح ماكرون أن حديثه مع محمد بن سلمان كان مباشرا، معربا عن أمله في أن يكون الحوار الذي أجراه مع ولي العهد السعودي حول العديد من القضايا أن يكون ناجعا.وكان قد وصل ماكرون إلى جدة ظهر اليوم، للقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز، لمناقشة مسألة ضمان الاستقرار في الخليج، وكذلك البحث في الوضع في لبنان بحسب الوكالة الفرنسية.