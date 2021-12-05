سماع دوي انفجارات داخل قاعدة التنف عند الحدود السورية العراقية - عاجل

وأفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان": بأن "انفجارين اثنين هزا منطقة الـ 55 الواقعة عند المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن ضمن البادية السورية، والتي يتواجد فيها قاعدة التنف العسكرية التابعة للتحالف الدولي".ووفقا لمعلومات "المرصد": فإن "طيران مروحي تابع للتحالف حلق صباح اليوم في أجواء المنطقة، عقب ذلك هز انفجار أول المنطقة متوسط الشدة، تبعه انفجار آخر عنيف وشديد".وتابع "المرصد": "لم ترد معلومات حتى اللحظة عن طبيعة الانفجارين، فيما إذا كانا ناجم عن تدريبات عسكرية للتحالف أو إطلاقها لصواريخ من القاعدة، أم ناجمة عن استهداف للقاعدة".