الموت يغيب "عملاقة مصر" الحاصلة على 3 ألقاب في موسوعة غينيس

وبحسب مواقع مصرية، فأنه "سوف يتم تشييع جثمان هدى شحاتة اليوم الأحد بمقابر أسرتها الكائنة بمركز الحسينية.وسبق لروحية عبد العزيز عبد الرحمن والدة هدى وقالت: إنه عقب ولادة ابنتها كانت تنمو بشكل طبيعي، وبعد مرور عدة سنوات بدأ جسدها يتضخم وطولها يزداد.وأضافت في تصريح لموقع "أخبار اليوم" المصري أنها ترددت بها على الأطباء الذين أكدوا أنها تعاني من خلل بالغدة النخامية مما أصابها بتضخم فى جسدها، مشيرة إلى أنها حولت علاجها لكن دون جدوى وصرحت بأن ابنتها لم تكمل دراستها بسبب تنمر زملائها، وذكرت أن ابنها محمد شقيق هدى يعاني من الحالة المرضية نفسها.وكانت هدى قد حصلت في الـ 18 من يونيو الماضي على 3 أرقام قياسية من موسوعة غينيس العالمية، وهي صاحبة أكبر يد امرأة 24.3 سنتيمتر ليدها اليسرى، وأكبر قدم امرأة 33.1 سنتيمتر في قدمها اليمنى، وأوسع مدى لذراعي امرأة بـ236.3 سنتيمتر.