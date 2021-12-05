قبل أعياد الميلاد.. أول حبوب دواء في العالم للعلاج من "كورونا"

وقالت الوسائل أن "العلاج الجديد يستهدف حماية الفئات الأكثر ضعفًا أمام الفيروس، وخاصة المتحور الجديد "أوميكرون" شديد العدوى".واشارت صحيفة "ديلي تلغراف" الى أن "وزير الصحة ساجيد جافيد، سيعلن قريبًا عن إطلاق الدواء المعروف باسم "لاغيفرو" والذي، حسب وصفها، سيغير قواعد اللعبة".ولفتت الصحيفة إلى أن "بريطانيا، هي أول دولة في العالم تقوم بترخيص الدواء الجديد، الذي ستوزعه وزارة الصحة على المعرضين للفيروس، أو ضعاف المناعة أو المصابين، بعد فحصهم بـ48 ساعة".وأوضحت أنه "تم إنشاء وحدات في المستشفيات وبقية المراكز الصحية، لتوزيع الدواء الجديد في أسرع وقت، لافتة إلى أن السلطات الصحية، تشدد على ضرورة نشر العلاجات المضادة للفيروسات بشكل فوري لمواجهة "أوميكرون".ونوه التقرير، إلى أنه "سيتم تقديم الدواء الجديد على شكل حبوب للمرضى، لأخذها لمنازلهم، إلا أن البعض سيتم إعطاؤه الدواء عن طريق الوريد في المستشفى".وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أن "بريطانيا، أمنّت حتى الآن 480 ألف علبة من هذا الدواء، ويأمل مجلس الوزراء أن يتم توزيعه بالسرعة المطلوبة، قبل احتفالات عيد الميلاد".