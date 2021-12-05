السعودية تسمح لمتلقي لقاح "سبوتنيك" بالدخول الى اراضيها

وقالت الهيئة أن "الحاصلين على جرعتي لقاح "سبوتنيك في" مسموح لهم بالدخول لغرض الزيارة القصيرة، وتشمل العمرة والحج ابتداء من 1 كانون الثاني 2022".وأدرجت الهيئة "اللقاح الروسي، ضمن تحديثات تطبيق "وقاية" للقاحات المسموح للمطعمين بها، دخول المملكة، بحسب ما ظهر على موقع الهيئة الإلكتروني".من جهته، قال بيان صادر عن الصندوق الروسي للاستثمار المباشر الذي موّل إنتاج لقاح "سبوتنيك في" إن السعودية "أعطت موافقتها على دخول أفراد تلقوا لقاح سبوتنيك في الروسي إلى أراضيها اعتبارا من الأول من كانون الثاني/ 2022".وأضاف بيان الصندوق أن القرار "سيمكن مسلمين من كل أنحاء العالم ممن تلقوا لقاح سبوتنيك في من أداء مناسك الحج والعمرة في مكة والمدينة".وأشار البيان الذي نقلته وكالة "فرانس برس"، إلى أنه "سيتعيّن على السياح الأجانب الذين تلقوا لقاح سبوتنيك في أن يخضعوا لحجر لمدة 48 ساعة ولفحص بي.سي.آر".