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إسرائيلي متهم بالاعتداء الجنسي على زوجة نتنياهو

دوليات

2021-12-05 | 09:48
إسرائيلي متهم بالاعتداء الجنسي على زوجة نتنياهو
3,213 مشاهدة

ادعت محكمة الصلح في تل أبيب على رجل (55 عاما) من مدينة جفعاتايم هدد سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، بالاعتداء الجنسي.

ووفق تقرير نشره موقع "timesofisrael" اليوم الأحد، اتهم الرجل جراء تهديده بالاعتداء الجنسي على سارة نتنياهو من خلال تغريدة نشرها على "تويتر" عام 2019 قال فيها إنه "وطني للغاية" لدرجة أنه سيغتصب زوجة رئيس الوزراء آنذاك.

وتم توجيه لائحة اتهام للرجل اليوم الأحد بتهمة التحرش بسبب التغريدة التي هدد فيها بشكل واضح بالاعتداء الجنسي على زوجة رئيس الوزراء السابق.

وتم اتهام بوعز دروري، من سكان مدينة جفعاتايم المركزية، في محكمة الصلح في تل أبيب بسبب التغريدة التي نشرها في عام 2019.

حيث كان لديه حوالي 1000 متابع على "تويتر"، وجاء في لائحة الاتهام: "وفقا للقانون، تحرش المدعى عليه جنسيا بسارة نتنياهو من خلال مخاطبتها بازدراء ومعاملة مهينة لجنسها وحياتها الجنسية" حسب ما أفاد التقرير.

وتلقت التغريدة وقتها 22 إعجابا و 23 تعليقا وثمانية إعادة تغريد.

وفي أغسطس 2020 ، بعد استجواب دروري لأول مرة، كتب رئيس الوزراء آنذاك بنيامين نتنياهو إلى المدعي العام أفيحاي ماندلبليت، متهما إياه بتجاهل التهديدات الموجهة إليه وعائلته "بشكل فاضح"، وادعى نتنياهو أنه "يعرضهم للخطر نتيجة لذلك".

وقال رئيس الوزراء السابق وقتها: "عدم اتخاذ أي إجراء من جانبك في مواجهة الدعوات لقتلي وعائلتي وتهديدات اغتصاب زوجتي لا تقل عن السماح بإراقة دمائنا بشكل فاضح".

وأضاف نتنياهو: "كل امرأة بغض النظر عن وضعها ودورها، تستحق الحماية".

وفي رد على ذلك، أخبر ماندلبليت رئيس الوزراء آنذاك أنه "لا يوجد أساس لهذا الادعاء"، بينما قال معارضو نتنياهو إن "الاتهام كان هجوما محسوبا على المدعي العام بسبب قراره توجيه اتهام إلى نتنياهو بشأن ارتكاب جرائم فساد".

وفي اليوم التالي، قالت سارة نتنياهو في مقابلة، إنها تعرضت لعنف جنسي من قبل متظاهرين احتشدوا ضد زوجها، رئيس الوزراء، وفق التقرير.

وقدم نتنياهو عدة شكاوى للشرطة بشأن تهديدات بإلحاق الأذى به وبعائلته.

وفي غضون ذلك، ختم التقرير: "يتمتع عدد من أعضاء مجلس الوزراء، بالإضافة إلى المسؤولين المشاركين في محاكمة نتنياهو الجارية بـ"الكسب غير المشروع" بأمن إضافي بسبب التهديدات الموجهة إليهم وأقاربهم".
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