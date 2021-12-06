رقم قياسي "مذهل" للصقيع في روسيا

وأضاف الخبير: "لم تشهد المدينة مثل هذا الصقيع منذ 128 عاما! تم اليوم في بطرسبورغ تسجيل رقم قياسي يومي للحد الأدنى من درجة حرارة الهواء. انخفضت درجة الحرارة في المدينة إلى -20.9 درجة مئوية، وهو أقل بمقدار 0.4 درجة مما كان عليه في مثل هذا اليوم من عام 1893".وذكر الخبير، أنه تم في القرن الحادي والعشرين، تسجيل أرقام قياسية مفاجئة في درجات الحرارة ببطرسبورغ مرتين فقط (14 يوليو 2015 و 3 يناير 2002).وقال ليوس: "من الطبيعي أن تكون هذه الليلة هي الأبرد منذ بداية الشتاء الحالي، وآخر مرة تم تسجيل مثل هذا الصقيع في بطرسبورغ كانت في 25 يناير 2019".