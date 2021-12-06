السعودية تحدد شرطاً لدخول الأسواق والمراكز التجارية

وأوضحت وزارة التجارة في بيان أن "كل من مضى عليهم 8 أشهر وأكثر من تلقيهم الجرعة الثانية، وجميع الفئات العمرية ما فوق 18 عاما، ينطبق عليهم القرار".وأكدت أنه "سيتم تشديد الرقابة في كافة المنشآت والأسواق والمولات لمنع أي تجاوزات"، مبينة أنه "سيتم تطبيق العقوبات بحق المخالفين".وأشارت إلى أنه سيستثنى من ذلك الفئات المعفاة من أخذ اللقاح، وفق تطبيق "توكلنا"، ويأتي هذا الإجراء تزامنا مع إجراءات جديدة اتخذتها عدة دول في مختلف مناطق العالم، مع سرعة تفشي متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".