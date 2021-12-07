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رئيس الـCIA: الشيب "غزا شعري" بسبب المحادثات السرية مع إيران

دوليات

2021-12-07 | 05:23
رئيس الـCIA: الشيب "غزا شعري" بسبب المحادثات السرية مع إيران
2,448 مشاهدة

قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) وليام بيرنز، إن "الشيب غزا شعره أثناء عمله كسفير للولايات المتحدة في موسكو".

وذكر بيرنز، في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن "معظم الشعر الأبيض" ظهر في رأسه، أثناء عمله كسفير لبلاده في روسيا الاتحادية، في الفترة من 2005 إلى 2008.

وأضاف وليام بيرنز: "ما تبقى من الشيب الموجود في شعري له علاقة بالمحادثات مع الإيرانيين، ولا سيما المحادثات السرية في 2013" حول الأسلحة النووية".

وفي 24 نوفمبر 2013، وقعت إيران والدول الست المشاركة على اتفاقية مرحلية عُرفت باسم خطة العمل المشتركة، وفيها تم تخفيف العقوبات مقابل الحد من برنامج إيران النووي.

وفي 14 يوليو 2015، وافقت الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي وإيران، على خطة عمل شاملة مشتركة (المعروفة أيضا باسم "الاتفاقية الإيرانية")، من أجل إنهاء المواجهة حول برنامج طهران النووي.
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