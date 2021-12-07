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غرامة لكلّ من يتعمّد نقل عدوى كورونا في لبنان!
دوليات
2021-12-07 | 06:37
80 مشاهدة
أقرّ مجلس النواب اللبناني قانونا من خارج جدول الاعمال برفع غرامة من يمتنع عن اخذ لقاح كورونا من ٥٠ الفا الى ٢٥٠ ألفا مع الاشارة الى ان هذا القانون لا يلزم اخذ اللقاح انما يعرّض من نشر الوباء الى هذه الغرامة.
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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