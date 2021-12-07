مناشدة سعودية عاجلة للحلفاء: ذخيرة الدفاع بدأت تنفذ

واوضح مسؤولون أميركيون وسعوديون إن ترسانة السعودية من الصواريخ الاعتراضية تراجعت بشكل خطير، فيما يبدو ان المسؤولين الأميركيين على وشك الموافقة رسميًا على الطلب السعودي بتزويدهم بالمزيد من الصواريخ.ولفتت الصحيفة الاميركية الى ان الموقف يثير قلق المسؤولين في الرياض من أنه بدون وجود مخزون كافٍ من صواريخ باتريوت الاعتراضية، يمكن أن تؤدي الهجمات الحوثية إلى خسائر كبيرة في الأرواح أو إلحاق أضرار بالبنية التحتية النفطية الحيوية من بينها هجمات كانون الثاني الماضي على مبان تابعة للديوان الملكي.واوضحت بانه على الرغم من مخاوفهم بشأن سجل حقوق الإنسان وقضايا اخرى في السعودية يعتقد المسؤولون الأميركيون أن عليهم التزامًا بمساعدة المملكة الغنية بالنفط في الدفاع عن نفسها، خاصة وأن الولايات المتحدة تكافح بسبب ارتفاع أسعار النفط ولا تريد تكرار هجوم بقيق.وذكرت "وول ستريت جورنال" بان السعودية طلبت من قطر ودول اوربية تزويدها بمئات من صواريخ باتريوت الاعتراضية للدفاع عن نفسها من هجمات الحوثيين.