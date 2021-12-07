الصحة العالمية تبدي موقفا من التلقيح الاجباري ضد كورونا

وقال الفرع الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا أن "التلقيح الإجباري، الذي أقرته أو تنظر فيه بعض الدول، يجب أن يبقى حلا أخيرا، وفق ما ذكره المدير الإقليمي هانس كلوغه اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي عقده عبر الإنترنت".و دعا "كلوغه" إلى "حماية أفضل للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عاما، وهي الفئة العمرية الأكثر تضررا حاليا".وجاء حديث منظمة الصحة العالمية بعد أيام من دعوة رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين"، دول الاتحاد الأوروبي إلى مناقشة مسألة فرض التطعيم ضد فيروس كورونا بصورة إجبارية.وفي الولايات المتحدة أعلن رئيس بلدية نيويورك "بيل دي بلازيو"، ، اليوم أن "كل موظفي القطاع الخاص ملزمون بالتلقيح ضد كوفيد-19 اعتبارا من الـ27 من كانون الأول".واعتبارا من التاريخ ذاته، سيتوجب على سكان نيويورك الذين تتخطى أعمارهم 12 عاما إظهار إثبات يؤكد أنهم تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لكوفيد-19، باستثناء الذين تلقوا لقاح جونسون آند جونسون بجرعة واحدة بحسب رئيس البلدية.