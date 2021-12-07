عقوبات أمريكية جديدة.. 15 فرداً من ثلاث دول

ووفقا لموقع وزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت، تم فرض عقوبات جديدة على 15 فردا وأربعة كيانات في إيران وسوريا وأوغندا وتستهدف العقوبات القوات الخاصة لمكافحة الإرهاب الإيرانية وقائد الباسيج غلام رضا سليماني، بالإضافة إلى آخرين.يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد أعلن غي أبريل الماضي أنه فرض عقوبات "تستهدف 8 من قادة الباسيج والشرطة الإيرانية وأيضا 3 سجون بسبب حملة قمع مميتة نفذتها السلطات الإيرانية في نوفمبر 2019".