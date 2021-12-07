المخابرات الأمريكية تكشف مفاجأة تخص برنامج إيران النووي

وأكد بيرنز بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن وكالة التجسس الأمريكية "لا ترى أي دليل على أن المرشد الأعلى الإيراني (علي خامنئي) قد اتخذ قرارا بالذهاب نحو التسلح".كما كرر ما قاله وزير الخارجية أنطوني بلينكين عن جولة المفاوضا في فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني، مشيرا إلى أن "الإيرانيين لم يأخذوا المفاوضات على محمل الجد في هذه المرحلة"، مضيفا: "سنرى قريبا مدى جديتهم".يذكر أنه تم استئناف المفاوضات النووية، يوم 29 نوفمبر بعد أن توقفت لحوالي خمسة أشهر. وانتهت الجولة السابعة من المحادثات يوم الجمعة الماضي، حيث اتهمت الولايات المتحدة إيران بالتراجع عن الالتزامات التي تعهدت بها خلال اجتماعات سابقة.