المتحور الجديد يهدد الجماهير الانجليزية بعدم الدخول الى الملاعب

وأكدت التقارير انه "بسبب السلالة الجديدة من الفيروس، هناك اتجاه لدخول الجماهير التي تحمل جوازات سفر التطعيم فقط وعدم دخول غير الملقحين".وتشير الأنباء بأن "الأندية تستعد لمطالبة الجماهير بإبراز جوازات التطعيم الخاصة بهم للدخول في المباريات بداية من نهاية الأسبوع الجاري".وضربت الإصابات بالفيروس العديد من اللاعبين أبرزهم بصفوف توتنهام وقد يتم اللجوء للعب بدون جماهير في حال تفاقم الوضع.