للمرة الأولى.. انتخاب عربية عمدة لمدينة أمريكية

وكانت دالاك (53 عاما) قد فرت من الصومال في بداية التسعينات بعد اندلاع الحرب هناك، واستقرت في المدينة الساحلية التي يقطنها نحو 25 ألف نسمة في 2008 وعملت بالخدمة الاجتماعية.واختار الناخبون دالاك لمجلس مدينة ساوث بورتلاند عام 2018 واختارها المجلس المكون من 7 أعضاء لتكون عمدة المدينة هذا العام.وقالت دالاك إن انتخابها يأتي بعد سنوات من الاعمال التطوعية وبناء العلاقات في المجتمع، مضيفة: "إنه شعور مذهل لكنني لا أعتقد أنه مرحلة يمكنك الوصول إليها ما لم تقم ببناء علاقات مع كل أنواع الناس. هذا يسهم في المكان الذي وصلت إليه اليوم".