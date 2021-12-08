على حدود بولندا وبيلاروس.. غابة "تبتلع" طفلة عراقية

وأفادت منظمات إنسانية بأن الطفلة العراقية، واسمها إيلين (4 سنوات)، انفصلت عن والديها بعد أن اخترقا الحدود إلى بولندا ليل يوم الاثنين، وأن الوالدين سلما طفلتهما لمهاجر آخر حين اقترب حرس الحدود البولندي منهما ودفعهما مجددا إلى بيلاروس وأن الطفلة شوهدت آخر مرة بصحبة ذلك المهاجر قرب قرية نوي دور الحدودية البولندية.وقالت كاسيا كوسيسزا من منظمة "أسر بلا حدود" الخيرية، إن "هذه الطفلة إما أنها توفيت أو ستموت قريبا جدا. الأمر الأكثر إثارة هو أنها لو كانت طفلة بولندية لكانت الدولة كلها ستبحث عنها".وأضافت: "يجب أن يبدأ البحث في أسرع وقت... الفرص تتضاءل والليل يعود مجددا وستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض. لذلك لو أننا نريد إنقاذها يجب أن يحدث ذلك على الفور".وقالت أنا ميتشالسكا المتحدثة باسم حرس الحدود البولندي إن أفراد الأمن بدأوا البحث عن الطفلة بمجرد تلقيهم معلومات عن فقدانها منتصف يوم الثلاثاء، مشيرة إلى أنه "جرى توجيه دوريات إضافية للمنطقة التي يفترض أن تكون الطفلة فيها. كما أننا بحثنا من الجو بطائرات هليكوبتر لكننا لم نعثر على أحد".