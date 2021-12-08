Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
فرنسا تبحث عن مشتر لمبنى تاريخي
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

فرنسا تبحث عن مشتر لمبنى تاريخي

دوليات

2021-12-08 | 16:33
فرنسا تبحث عن مشتر لمبنى تاريخي
677 مشاهدة

تبحث فرنسا في الإمارات عن مشتر لمبنى عسكري تاريخي في فرساي ترغب المدينة في تحويله لفندق، وفق وكالة "فرانس برس" عن هيئة "بيزنس فرانس" المكلفة باستقطاب الاستثمار الأجنبي.

وقالت المديرة العامة المنتدبة لـ"بيزنس فرانس" ماري-سيسيل تارديو، إن هيئتها "مكلفة بالبحث عن مشترين محتملين لأصول عقارية استثنائية معينة تابعة للدولة" وقد تم "تكليفها قبل أسبوعين" بملف هذا الدير الملكي السابق الذي بناه المهندس المعماري جول أردوان مانسار.

وبدأت الحملة الترويجية في دبي حيث عرضت تارديو المبنى على مندوبين إماراتيين بمناسبة زيارتها المستمرة إلى معرض إكسبو الدولي 2020.

هذا وستستضيف فرساي فعاليات ركوب خيل خلال دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024 و"اعتقدنا أنه من الجيد اغتنام الفرصة لعرض هذه الثكنة السابقة" في دبي مع رغبة بلدية فرساي "في أن يستضيف المبنى مشروعا فندقيا".

من جهته، قال رئيس بلدية فرساي فرانسوا دي مازيير بحسب "فرانس برس" إن "المبنى الآن في حالة سيئة للغاية ومن الثابت انه يجب تحديثه لجعله مكانا سياحيا نظرا لموقعه الجغرافي بالقرب من قصر فرساي".

ويضم المبنى الذي تبلغ مساحته 5 آلاف متر مربع حاليا الإدارة الفنية للمباني والتحصينات والأشغال، وهو مكتب تصميم متخصص في أعمال البنية التحتية وجزء من هيئات وزارة الدفاع.
» حمّل تطبيق السومرية الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
02:32 | 2021-12-09 02:32
02:25 | 2021-12-09 02:25
02:18 | 2021-12-09 02:18
المزيد
اعلان
الهيدوس يكشف سر احتفالية &quot;النوم في الملعب&quot; أمام العراق (فيديو)
23.34%
02:57 | 2021-12-07
الهيدوس يكشف سر احتفالية "النوم في الملعب" أمام العراق (فيديو)
02:57 | 2021-12-07
طقس العراق.. أمطار رعدية وإنخفاض بدرجات الحرارة
23.09%
02:46 | 2021-12-07
طقس العراق.. أمطار رعدية وإنخفاض بدرجات الحرارة
02:46 | 2021-12-07
انفجار سيارة مفخخة في البصرة.. هذه الحصيلة - عاجل
15.81%
03:49 | 2021-12-07
انفجار سيارة مفخخة في البصرة.. هذه الحصيلة - عاجل
03:49 | 2021-12-07
ضباب وأمطار رعدية.. الانواء الجوية تعلن حالة الطقس في البلاد
13.73%
04:39 | 2021-12-08
ضباب وأمطار رعدية.. الانواء الجوية تعلن حالة الطقس في البلاد
04:39 | 2021-12-08
نبأ سار يخص المتحور &quot;أوميكرون&quot;
12.93%
11:10 | 2021-12-07
نبأ سار يخص المتحور "أوميكرون"
11:10 | 2021-12-07
&quot;لجنة تصحيح مسار سرايا السلام&quot; تصدر توجيهاً يخص &quot;أبو فدك&quot;
11.1%
10:03 | 2021-12-07
"لجنة تصحيح مسار سرايا السلام" تصدر توجيهاً يخص "أبو فدك"
10:03 | 2021-12-07
المزيد
عمل إرهابي
عمل إرهابي
صراع سياسي
صراع سياسي
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
برجك 2022
الحمل
الثور
الجوزاء
السرطان
الأسد
العذراء
الميزان
العقرب
القوس
الجدي
الدلو
الحوت
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.