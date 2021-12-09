دولة اوروبية تعرض جائزة مالية لمن يتلقى لقاح كورونا

وقال وزير المالية إيغور ماتوفيتش، أن "هذا الاجراء يعزز التطعيمات في الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي ذات معدلات التطعيم الأقل في الكتلة".وفي التصويت الذي وافق عليه 97 نائبا مقابل 13 في البرلمان، أقر النواب أن أولئك الذين يتلقون جرعة أولية واحدة على الأقل من اللقاح بحلول الخامس عشر من يناير، سيحصلون على 200 يورو "226 دولارا" نقدا، وأولئك الذين يحصلون على جرعة معززة بحلول ذلك التاريخ سيحصلون على 300 يورو.ويعد الاتفاق بمثابة حل وسط لأن الائتلاف الحاكم الحالي المكون من أربعة أحزاب في سلوفاكيا منقسم بشأن هذه المسألة.وحتى الآن تم تطعيم 46.5 بالمئة فقط من سكان البلاد البالغ عددهم 5.5 مليون نسمة.وتواجه سلوفاكيا ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات بفيروس كورونا.