فايزر: قد نحتاج الى جرعة رابعة لمواجهة "أوميكرون"

وقال بورلا في تصريحات لشبكة "سي ان بي سي" الأمريكية انه "عندما نرى بيانات من العالم الحقيقي، سنحدد ما إذا كان أوميكرون مغطى جيدًا بالجرعة الثالثة وإلى متى؟…لكن، بالنظر إلى المؤشرات المبكرة، أعتقد أننا سنحتاج إلى جرعة رابعة".وكان بورلا قد توقع سابقا أن "تكون هناك حاجة لجرعة رابعة بعد 12 شهرًا من الجرعة الثالثة، لكنه أبلغ الشبكة أنه قد تكون هناك حاجة إليها أسرع من ذلك".