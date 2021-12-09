ردا على العقوبات.. طهران تفرض عقوبات على افراد ومؤسسات امريكية

وأعلن نائب رئيس السلطة القضائية كاظم غريب عبادي عن "قائمة جديدة بأفراد ومؤسسات أمريكية متورّطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ومُعاقبة من قبل إيران وستُنشر قريبًا".وقالت وكالة "ميزان" الرسمية للسلطة القضائية، أن غريب آبادي "اتهم الولايات المتحدة باستخدام العقوبات بذرائع كاذبة لحقوق الإنسان كأداة لتحقيق أهداف سياسية دون جدوى".وقالت أندريا غاكي، مديرة مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية في بيان صدر، الثلاثاء، إن "وزارة الخزانة الأمريكية "ستواصل محاربة الاستبداد" وتعزيز "محاسبة الأفراد على القمع العنيف لأولئك الذين يسعون إلى ممارسة حقوقهم الإنسانية، وحرياتهم الأساسية".