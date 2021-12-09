Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
"الغزو البيولوجي".. هل تهدد البشر الأمراض القادمة من الفضاء
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

"الغزو البيولوجي".. هل تهدد البشر الأمراض القادمة من الفضاء

دوليات

2021-12-09 | 16:36
"الغزو البيولوجي".. هل تهدد البشر الأمراض القادمة من الفضاء
685 مشاهدة

سباق عالمي محموم تزايدت وتيرته في الآونة الأخيرة نحو رحلات الفضاء التجارية، إذ تتنافس شركات عالمية لتنظيم رحلات سياحية فضائية، في المقابل يشعر بعض الباحثين بالقلق بسبب هذا التهافت، محذرين من "الأمراض الغريبة" الآتية من الفضاء.

وفي دراسة حديثة نشرت بدورية مجلة "بايو ساينس"، حذر باحثون في من الغزو البيولوجي، إذ يقول العلماء إنه في حالة تمكن كائن غريب من العودة إلى كوكبنا على متن إحدى المركبات الفضائية، فقد يتسبب ذلك في إحداث فوضى في توازن الأرض، لذا يشدد العلماء على تعزيز الأمن البيولوجي.

وتتمثل فوائد الأمن البيولوجي في التمييز المبكر لتهديدات الآفات والأمراض المستجدة، والقدرة على التصدي لهذه التهديدات.

ويقول الباحثون إن هناك احتمالية محدودة لحدوث غزو بيولوجي، خاصة وأننا لم نعثر على حياة خارج الأرض بعد، ولكن لا بد من الاستعداد للأمر في كل الحالات.

ويشير العلماء إلى أن السيناريو الأخطر والمرجح حدوثه هو أن يحمل سائح بشري أحد الميكروبات إلى الفضاء، وفي هذه الحالة قد يقع الخطر الأكبر، وهو أن يتطور هذا الميكروب في الفضاء، ويمثل فيما بعد خطورة على البشر.

ولتوضيح هذه الخطورة، يقول العلماء إن بعض الميكروبات يمكن أن تخضع لطفرات جينية سريعة في ظروف شبيهة ببيئة الفضاء، فبعد زراعة آلاف الأجيال من "العصيات القولونية" (جراثيم تعيش في أمعاء الثدييات) في ظروف الجاذبية الدقيقة، وجد الباحثون أن البكتيريا الضارة نمت بشكل أكثر تنافسية، واكتسبت مقاومة للمضادات الحيوية.

وفي حالة إذا تم إعادة هذه السلالة المقاومة للمضادات الحيوية إلى كوكب الأرض، فقد تهدد حياة الإنسان بشكل خطير.

لذا يشدد العلماء على أهمية العمل ببروتوكولات أكثر تعقيدا لمنع التلوث البيولوجي من البيئات خارج كوكب الأرض إلى الأرض، والعكس صحيح.

في السياق، يشير الباحثون في الدراسة إلى أنه عندما حدث اصطدام لمركبة فضائية بالقمر في عام 2019، ألقت حيوان "بطيئ المشية" على سطح القمر، والتي ربما لا يزال على قيد الحياة، وهو الأمر الذي قد يشير بحدوث تطورات لهذا الحيوان، قد تمثل خطورة على كوكب الأرض في حال عودتها.

والأكثر إثارة للقلق، أنه أيضا يتم عزل السلالات البكتيرية التي تحمل علامات المقاومة الشديدة في "الغرف النظيفة" التابعة لوكالة ناسا، حيث يقوم الموظفون بتجميع المركبات الفضائية، وإذا انتقلت هذه الميكروبات الخطيرة إلى الفضاء، فهناك احتمال أن تصبح أكثر ضراوة في ظروف الجاذبية الضعيفة، وتصبح تهديدا كبيرا للبشر.
 
» حمّل تطبيق السومرية الآن، أنقر هنا

دوليات

علم وعالم

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
08:23 | 2021-12-10 08:23
08:22 | 2021-12-10 08:22
08:19 | 2021-12-10 08:19
المزيد
اعلان
عمل إرهابي
عمل إرهابي
صراع سياسي
صراع سياسي
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
برجك 2022
الحمل
الثور
الجوزاء
السرطان
الأسد
العذراء
الميزان
العقرب
القوس
الجدي
الدلو
الحوت
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.