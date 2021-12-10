الرئيس المصري يوجه رسالة للشعب العراقي

تقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، بالتهنئة للعراق بالذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية الحديثة.

وكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "يحتفل الأشقاء في العراق اليوم بمناسبة أعتبرها عزيزة على الأمة العربية بأسرها، وهي الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية الحديثة.. مائة عام مضت منذ مؤتمر القاهرة عام 1921 الذي دشن قيام الدولة العراقية، امتداداً لحضارة عريقة ضربت بجذورها في أعماق التاريخ"

وتابع: "مائة عام شهدت الكثير من المحطات التاريخية في مسيرة العراق والأمة العربية بل والعالم أجمع …. بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن الشعب المصري، نهنئ العراق الشقيق بهذه المناسبة الغالية، ونتمنى لشعبه الأبي العظيم السلام والأمن والاستقرار، وأن يظل العراق دائماً ذخراً للأمة العربية".