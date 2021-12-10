بريطانيا ترفض تسليم مؤسس "ويكيليكس" الى واشنطن

وقال القاضي تيم هولرويد إن "المحكمة "تسمح بالاستئناف" الذي تقدمت به الولايات المتحدة، ما يعني أن قرار محكمة البداية ألغي، وأن على القضاء البريطاني أن يبت من جديد في طلب السلطات الأمريكية تسليمها أسانج".وذكر موقع "يورو نيوز"ان قرار اليوم الصادر عن رئيس المحكمة العليا اللورد بورنيت، إضافة إلى اللورد القاضي هولرويد، يوجه ضربة كبيرة لجهود أسانج لمنع تسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيواجه أسانج تهما بالتجسس، على الرغم من أن خيارات الاستئناف تظل مفتوحة أمام فريقه القانوني".وقال الموقع إنه "تم تقديم حزمة من الضمانات هذا العام كجزء من محاولات الولايات المتحدة للتغلب على الحكم الصادر في كانون الثاني من قبل قاضية المحكمة المحلية، فانيسا باريتسر، بأن أسانج لا يمكن تسليمه بسبب مخاوف بشأن صحته العقلية وخطر الانتحار في سجن أمريكي".واستمعت المحكمة مؤخرا إلى طعن واشنطن ضد قرار محكمة أدنى رفض تسليم الصحفي المتهم بتسريب وثائق أمريكية سرية.ويلاحق جوليان أسانج في الولايات المتحدة لنشره عام 2010 على موقع "ويكيليكس" أكثر من 700 ألف وثيقة تتعلق بنشاطات واشنطن العسكرية والدبلوماسية.واعتقلت الشرطة البريطانية أسانج داخل السفارة الإكوادورية في لندن يوم 11 نيسان عام 2019 بعدما قام السفير الإكوادوري في بريطانيا بدعوتهم وسمح لهم بالدخول إلى المبنى.