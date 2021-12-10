دولة مجاورة تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات

وأوضحت السلطات أنه "وردت إرسالية إلى السعودية عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي عبارة عن معاجين في إحدى الحاويات، وعند خضوع الإرسالية الواردة للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية في المنفذ، عثر بداخلها على تلك الكمية من الحبوب، بحيث جرى إخفاؤها بطريقة فنية في تجاويف براميل المعاجين".وأكدت الهيئة أنها "ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقا لإحدى أبرز مهماتها الممثلة في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات"، داعية في الوقت ذاته الجميع إلى "الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني".