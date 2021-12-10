ايران ترد على اتهامات بريطانية ضد مواطنيها

وقال المتحدث: "نحن نراقب الجدل الداخلي بين النواب البريطانيين حول اقتراح أحد النواب لإضافة أسماء 3 مواطنين إيرانيين إلى قائمة عقوبات حقوق الإنسان في هذا البلد".واضاف: "إننا نرفض بشدة الاتهامات التي لا أساس لها ضد مواطنينا".وأكد خطيب زاده: "نحن نراقب الموضوع بالتاكيد، وتدرك الحكومة البريطانية أن أي إجراء غير بناء بهذا الخصوص وبشأن موضوعات مشابهة سيساهم بتعقيد الظروف والقضايا بشكل مباشر".