السعودية والبحرين يتباحثان بشأن الملف النووي والصاروخي لإيران

جاء ذلك في بيان مشترك وفي ختام زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للبحرين، حيث التقى ملك البحرين حمد بن عيسى.وشددت المملكتان على ضرورة تجنيب المنطقة كافة الأنشطة المزعزعة للاستقرار، مع التأكيد على مبادئ حسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، بحسب البيان.وطالبت الرياض والمنامة في هذا الشأن الأطراف المعنية بمراعاة مصالح دول المنطقة وأمنها واستقرارها.وغادر ولي العهد السعودي، البحرين، رابع محطاته في الجولة الخليجية التي بدأها الثلاثاء الماضي، متجها إلى الكويت.