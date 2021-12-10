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زوجة بايدن ترد على تساؤلات بشأن "لياقته العقلية".. ماذا قالت؟

دوليات

2021-12-10 | 13:04
زوجة بايدن ترد على تساؤلات بشأن "لياقته العقلية".. ماذا قالت؟
المصدر:
سبوتنيك
1,683 مشاهدة

خرجت جيل بايدن عن صمتها بشأن تساؤلات حالية تتناول الصحة العقلية لزوجها الرئيس الأمريكي، جو ‏بايدن.‏

وقالت إن المخاوف بشأن اللياقة العقلية للرئيس جو بايدن "سخيفة"، بحسب وصفها، خلال لقاء لها مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، أمس الخميس.

ودافعت "سيدة أمريكا الأولى" عن زوجها بايدن عندما سُئلت في المقابلة التلفزيونية عن استطلاعات الرأي الأخيرة التي تظهر أن بعض الأمريكيين لديهم أسئلة حول اللياقة العقلية للرئيس الأمريكي.

وقالت جيل بايدن للمحاورة، ريتا برافير، وفقا لمقتطف من المقابلة التي نشرتها شبكة "سي بي إس": "أعتقد أن هذا أمر سخيف".

تأتي تصريحات جيل بايدن بعد أن وجد استطلاع أجرته صحيفة "بوليتيكو" و"مورنينغ كوناسالت" الشهر الماضي أن 46% من الأمريكيين يوافقون على أن بايدن "سليم عقليا"، بينما لا يوافق 48 % على هذا الرأي، ما يقرب من نصف الأمريكيين اختلفوا في أن بايدن "بصحة جيدة".

وفي مقابلتها مع شبكة "سي بي إس"، تحدثت جيل بايدن بصراحة عن تجربتها الخاصة في أن تصبح "السيدة الأولى"، وقالت إن الوظيفة "24 ساعة في اليوم".

وتابعت: "أعتقد أن الأمر أصعب قليلا مما كنت أتخيل، إنها ليست وظيفة تقوم بها، بل إنها أسلوب حياة تعيشه، إنها ليست وظيفة تغادرها في الساعة الخامسة أو الثالثة، إنها 24 ساعة في اليوم".

يشار إلى أن أعضاء الحزب الجمهوري الأمريكي ظلوا باستمرار يصورون الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على أنه "غير لائق عقليا" للعمل كرئيس، وذلك منذ فوزه بترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة لعام 2020، وكثيرا ما سخر بايدن من الهجمات وحاول إيقافها.

وفي 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بلغ بايدن – أكبر شخص عمرا يتولى منصب الرئيس الأمريكي - 79 عاما، وفي اليوم السابق لعيد ميلاده، خضع لفحص جسدي روتيني، إذ قال طبيبه إنه يتمتع بصحة جيدة.
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