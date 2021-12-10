انفجار بمستودع أسلحة تابع لـ"حماس" جنوب لبنان

وذكرت قناة الجديد اللبنانية أن الانفجار وقع في مستودع للذخيرة في مخيم البرج الشمالي وأن الانفجارات ما تزال تتوالى ولم تتوقف.وقالت القناة إن سيارات الإسعاف هرعت إلى مخيم البرج الشمالي وتعمل على نقل المصابين وسط حالة من الذعر في المخيم.ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر فلسطيني، لم تكشف هويته، أن الانفجار وقع في مخزن للذخيرة تابع لحركة حماس الفلسطينية، في المخيم.وقال عدد من الناشطين اللبنانيين ومصادر إخبارية لبنانية بأن هناك عدد من الضحايا والمصابين سقطوا في الانفجار الذي لم تعرف أسبابه.