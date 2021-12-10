تهديد إيراني لإسرائيل: أي خطأ سيفتح عليكم أبواب جهنم

وشدد في مقابلة مع وكالة "يونيوز" للأخبار على أن إيران وأصدقاءها ينتظرون اللحظة التي تخطئ فيها إسرائيل "ليفتحوا عليها أبواب جهنم".يذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل كثفتا الضغوط على إيران يوم الخميس مع تعثر المحادثات النووية، إذ أثار وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في زيارة لواشنطن مسألة الاستعداد العسكري المشترك للتمكن من وقف طموحات إيران النووية إذا لزم الأمر.وتنفي إيران السعي إلى صنع أسلحة نووية وتقول إنها تريد أن تبرع في التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية.